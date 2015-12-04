«Шальке-04» – «Ганновер-96». Смотреть онлайн

В пятницу 15-й тур Бундеслиги будут открывать своим матчем «Шальке-04» и «Ганновер-96». «Шальке» безнадежно отстает от лидирующей «Баварии», но от третьего места команду Андре Брайтенрайтера отделяет лишь четыре очка. По этой причине «Шальке» просто необходимо побеждать.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Шальке-04» – «Ганновер-96», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:30.