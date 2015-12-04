«Ростов» – «Рубин». Смотреть онлайн

В матче 18-го тура российской Премьер-лиги встретятся две команды, которые имеют непосредственное отношение к Курбану Бердыеву. Если «Ростов» он тренирует сейчас, то с «Рубином» его связывает прошлое. Причем, не самое худшее. Кто окажется сильнее в этой встрече? Увидим!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Ростов» – «Рубин», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 19:00.