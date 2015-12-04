Ибрагимович хочет завершить карьеру в «Наполи»

Известный спортивный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, заявил о желании своего клиента продолжить карьеру в составе «Наполи».

«Сейчас у «Наполи» один из лучших тренеров в Италии, а также великолепный спортивный директор, который выигрывал на всех уровнях. Любой, становится частью «Наполи», должен быть сильной личностью. Ибрагимович говорил мне, что хочет завершить карьеру в «Наполи», но он не входит в планы президента клуба Аурелио Де Лаурентиса», – сказал Райола.

Напомним, что Ибрагимович может покинуть «ПСЖ» по окончании сезона, так как руководство французского клуба нацелено на приобретение Криштиану Роналду.