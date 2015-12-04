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    Ибрагимович хочет завершить карьеру в «Наполи»

    Известный спортивный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, заявил о желании своего клиента продолжить карьеру в составе «Наполи».

    «Сейчас у «Наполи» один из лучших тренеров в Италии, а также великолепный спортивный директор, который выигрывал на всех уровнях. Любой, становится частью «Наполи», должен быть сильной личностью. Ибрагимович говорил мне, что хочет завершить карьеру в «Наполи», но он не входит в планы президента клуба Аурелио Де Лаурентиса», – сказал Райола.

    Напомним, что Ибрагимович может покинуть «ПСЖ» по окончании сезона, так как руководство французского клуба нацелено на приобретение Криштиану Роналду.

    Источник: Football Italia

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    04.12.2015 11:23
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    Комментарии (2)
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    Asbjorn
    1449219656
    Пусть в Мальме переходит
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    ologreds
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