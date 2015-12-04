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    • Ракицкий: «Карпаты» – молодая команда с толковым тренером»

    Ракицкий: «Карпаты» – молодая команда с толковым тренером»

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий отметил поставленную игру «Карпат», которые обыграла его команда.

    «Карпаты» – очень молодая команда с толковым тренером. И сегодня они играли здорово. Признаться честно, из всех наших соперников в чемпионате львовяне мне понравились больше всего! Конечно, у «Карпат» наставник так наладил игру, что они не боятся ничего: действуют через пас, выходят из обороны – не просто бьют мяч. И мы ждали такой игры от «Карпат», готовились, смотрели их матчи.

    Эдуардо сегодня молодец: вышел, забил, отдал две голевые передачи! Концовка осенней части чемпионата прошла достойно, сейчас мы на первом месте в турнирной таблице – и это самое главное.

    Я уже говорил, что наша задача сегодня – завоевать три очка и остаться первыми. Теперь впереди противостояние с ПСЖ – нужно показать достойную игру и выйти в Лигу Европы», – заявил Ракицкий.

    Напомним, что «Шахтер» обыграл «Карпаты» со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.12.2015 08:28
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