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    Тейшейра: «С «Карпатами» нам всегда сложно играть»

    Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра отметил первый тайм матча против «Карпат» в 12 туре чемпионата Украины.

    «Карпаты» – отличнейшая команда, с которой нам всегда сложно играть. Чего стоит хотя бы сегодняшний первый тайм. Он был действительно тяжелый. Мы много атаковали, но мяч просто не хотел идти в ворота. По правде говоря, это дело одного момента: вот к тебе летит мяч, и вот его уже нет – это футбол, всякое случается.

    Да, я часто действую в нападении, открываюсь, пытаюсь забивать. Поэтому, возможно, с трибун может показаться, что команда всегда играет только на меня – но это не так! Рад не только за себя, я очень счастлив, что команда побеждает, что другие футболисты также забивают. Мы отправимся на каникулы со спокойной душой, потому что сохранили лидерство в чемпионате. Но мы не забываем, что впереди у нас еще очень важный матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов», – признался Тейшейра.

    Напомним, что «Шахтер» обыграл «Карпаты» со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.12.2015 06:38
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