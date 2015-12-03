Гаджиев: «Изменения в «Амкаре» будут незначительными»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил выступление команды в осенней части сезона.

«Думаю, что были разные циклы. Команда была готова лучше, чем сыграла. Одна из главных причин этого – нестабильная оборона. Во-первых, у нас новые игроки в обороне, например Зайцев. Во-вторых, часто приходилось менять игроков из-за травм, поэтому было очень много перестановок в линии обороны. Мы думали, что процесс омоложения будет постепенным, но из-за вышесказанных причин пришлось формировать процесс. С другой стороны, ряд игр команда сыграла неплохо. Я этот период назвал бы удовлетворительным. Он соответствует нашему потенциалу», – говорит Гаджиев.

Также наставник рассказал о возможных изменениях в команде.

«Думаю, что будут, но незначительные. Я против шараханий в этом вопросе. У «Амкара» есть костяк, и его надо сохранять. Если и нужно что-то менять, то именно в «Амкаре» это надо делать постепенно».