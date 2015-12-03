Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Юрченко: «Один пенальти поставили «Зениту» – не забили, так надо второй подряд выдумывать?»

    Юрченко: «Один пенальти поставили «Зениту» – не забили, так надо второй подряд выдумывать?»

    Вратарь «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал решения арбитра матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1). Напомним, судья этой встречи Игорь Федотов назначил в ворота «Уфы» два пенальти.

    «В детско-юношеском футболе такие пенальти не ставят. Все понимают, «Зенит» борется за медали. Один поставил – не забили, так надо второй подряд выдумывать? Смешно. На таком уровне так судить нельзя. Мы уже успели посмотреть повторы этих моментов. Всей командой посмеялись в раздевалке», – говорит Юрченко.

    Также Юрченко рассказал о том, как он пытался отражать одиннадцатиметровые удары Витселя и Гарая.

    «Думал, Витсель попадет в створ ворот. Угадал направление удара, но, вы же видели, попади он в створ – был бы гол. Во втором моменте надеялся на интуицию, но не угадал».

    Источник: «Новые известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2015 22:25
    Рекомендуем
    Комментарии (23)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Диктор
    1449172526
    Ну вот и Зеньке судьи помогать уже начали.
    Ответить
    Killofwrath
    1449174991
    Пеналbти, особенно второй, были оч сомнителbными
    Ответить
    fgndgndf
    1449175303
    Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://ori.click/maxiimum
    Ответить
    GoldPlayFIFARus9
    1449175517
    Чё он несёт,защитник чуть футболку с Дзюбы не снял,по плечи её задрал
    Ответить
    Russian_Klop
    1449198814
    Да там бы и третий придумали - не переживай ))) З.Ы.: это у всех такая хрень, что кнопка "ПОЖАЛОВАТЬСЯ" заметна больше, чем комментарии К НЕЙ? )))
    Ответить
    АРИЕЦ2008
    1449198946
    коментировать смысла нет....вопрос один-сколько интересно стоит пенальти..?а смотреть всё это противно...
    Ответить
    Inks
    1449210807
    штанги благодари. вам крупно повезло, а пендали были по делу
    Ответить
    С-Пб on-line
    1449210944
    Когда в защите автобус-пенки результат. Кипер вчера был молодцом! Целовал наверно штанги и перекладины перед началом матча с языком. А вообще счёт не по матчу. Зенит должен был брать трёшку.
    Ответить
    Недовольный
    1449759265
    Мда....походу тебя мягким членом в телефонной будке зачали,если не можешь понять меня)Но ничего удивительного, таким убогим как ты это простительно)Сленг чинуша блять какой-то,тебя видимо в ауле ослы воспитывали,ибо блеешь хуету какую-то)Еще раз настоятельно прошу,спрыгни с большого Обуховского в Неву,предварительно поставив ноги в тазик и залив их цементом чтобы точно не всплыть бестолочь,и одним упырем бомжатским на планете станет меньше)Далее не вижу смысла вести диалог с имбецылом и по совместительству нациком контуженым,обморозь)Эволюция сыграла злую шутку и обошла тебя стороной,бесхребетное) Очень надеюсь что хачи тебя порежут...
    Ответить
    ologreds
    1694996667
    numo450803
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+