Юрченко: «Один пенальти поставили «Зениту» – не забили, так надо второй подряд выдумывать?»

Вратарь «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал решения арбитра матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1). Напомним, судья этой встречи Игорь Федотов назначил в ворота «Уфы» два пенальти.

«В детско-юношеском футболе такие пенальти не ставят. Все понимают, «Зенит» борется за медали. Один поставил – не забили, так надо второй подряд выдумывать? Смешно. На таком уровне так судить нельзя. Мы уже успели посмотреть повторы этих моментов. Всей командой посмеялись в раздевалке», – говорит Юрченко.

Также Юрченко рассказал о том, как он пытался отражать одиннадцатиметровые удары Витселя и Гарая.

«Думал, Витсель попадет в створ ворот. Угадал направление удара, но, вы же видели, попади он в створ – был бы гол. Во втором моменте надеялся на интуицию, но не угадал».