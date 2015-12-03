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    Гордеев: «Мордовии» нужно усиление, будем говорит об этом»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал результат матча 18-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0).

    «В первом тайме понимали, что «Терек» сейчас физически очень мощно выглядит, в последних турах набрал ход, команда мобильная, быстрая. Не могу сказать, что в полной мере удался первый тайм. Во втором тайме наладили контроль мяча, немножко не хватило в концовке. В целом, мне кажется, что немножко ближе были мы к победе, но если объективно, то, наверное, закономерна ничья. Конечно, хотели выиграть. Все мысли были именно о том, чтобы набрать три очка. Но это футбол. Немножко не получилось», – говорит Гордеев.

    Кроме того, наставник коснулся темы турнирного положения команды и возможного усиления состава.

    «Ситуация в таблице поправима. Делаем все, чтобы исправить ситуацию. Было нелегко, но сейчас поправили свои дела, и есть понимание, к чему мы идем. Усиление, на мой взгляд, необходимо. Нельзя стоять на месте, необходимо развиваться. Будем об этом говорить, и надеюсь, нас услышат».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    03.12.2015 21:41
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