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    • Перевертайло: «Мы готовились именно к такой структуре игры»

    Перевертайло: «Мы готовились именно к такой структуре игры»

    Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился впечатлениями после матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

    «Мы находимся не в очень приятном положении в турнирной таблице, поэтому для нас и одно очко очень важно. Мы готовились именно к такой структуре игры, выстраивали прежде всего игру в обороне с быстрыми выходами в атаку, в одном из таких выходов добились того, что и планировали. У «Зенита» были хорошие возможности для взятия ворот, но то перекладина, то штанга, то вратарь сыграл хорошо. Это футбол, и результат – это многофакторность. Где-то нам повезло, где-то мы сыграли хорошо, где-то не повезло «Зениту», – говорит Перевертайло.

    Также наставник сказал, что у него не было сомнений по вопросу места Юрченко в стартовом составе.

    «Вы имеете в виду ошибки в предыдущей игре? Бывает со всеми. Он доказал, что уравновешен и психологически спокоен. Помог команде».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    03.12.2015 21:34
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