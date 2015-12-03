Перевертайло: «Мы готовились именно к такой структуре игры»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился впечатлениями после матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

«Мы находимся не в очень приятном положении в турнирной таблице, поэтому для нас и одно очко очень важно. Мы готовились именно к такой структуре игры, выстраивали прежде всего игру в обороне с быстрыми выходами в атаку, в одном из таких выходов добились того, что и планировали. У «Зенита» были хорошие возможности для взятия ворот, но то перекладина, то штанга, то вратарь сыграл хорошо. Это футбол, и результат – это многофакторность. Где-то нам повезло, где-то мы сыграли хорошо, где-то не повезло «Зениту», – говорит Перевертайло.

Также наставник сказал, что у него не было сомнений по вопросу места Юрченко в стартовом составе.

«Вы имеете в виду ошибки в предыдущей игре? Бывает со всеми. Он доказал, что уравновешен и психологически спокоен. Помог команде».