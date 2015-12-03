Рахимов: «Искусственное поле для нас достаточное тяжелое»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал ничью в матче 18-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0).

«Игру показали достаточно хорошего уровня, тем более на искусственном поле, которое для нас достаточно тяжелое. В первом тайме было два очень хороших момента, чтобы забить. Было понятно, что по такой игре много моментов не будет. В принципе, мы очень надежно сыграли в обороне, очень неплохо контролировали мяч, но во втором тайме фазами стали играть слишком самоуверенно, допускали брак в простых передачах, теряли мячи. Однако понравилось, что и в этой ситуации команда очень быстро приходила в себя и продолжала играть организованно. В такой игре, если есть один-два момента, их нужно реализовывать. Не забили, хотели большего, но взяли очко», – говорит Рахимов.

Также наставник выразил удовлетворение тем, как его команда провела осеннюю часть сезона.

«Уходим на паузу и дальше будем думать, что делать. Из 20 матчей проиграли всего два и, конечно, довольны. Однако чемпионат не закончен. Надо отдохнуть и очень серьезно готовиться».