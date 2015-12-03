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    Слуцкий: «Можно сказать, что ЦСКА в кризисе»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 18-го тура РФПЛ против «Амкара» поделился своим мнением о состоянии команды.

    «Если говорить о количестве проигранных матчей, наверное, можно сказать, что ЦСКА в кризисе. Но если говорить о количестве созданных голевых моментов, в том числе и сегодня, я не считаю, что в этом компоненте мы уступили соперникам», – говорит Слуцкий.

    Наставник отказался оценивать, как ЦСКА провел осеннюю часть чемпионата.

    «Сейчас, учитывая последние результаты, сложно давать какую-то оценку. На данный момент негативные моменты превалируют».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.12.2015 19:41
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Георгий 07 01 93 рус
    1449167863
    везение закончилось!а еще с псв играть (((
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    aviator117
    1449168172
    Я знал, что у нас судьи так себе, а сегодня понял, что они ещё хуже!
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    Boniel+
    1449171149
    Это не кризис.Вы так играете всегда.С первых туров было видно,что у команды не поставлена игра и до сих пор все продолжается.Вам просто везло.И,если Вы оставите в команде Дзагоева,Думбию,Миланова,Цауню
    ,Васина и "великого" команда очков больше не наберет,Вы будете проигрывать всем.
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    Stream Lost
    1449171632
    Это не кризис... это писссссец...
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    Вомбат
    1449172066
    Своя игра у ЦСКА, в отличие от Зенита, есть, просто она требует командного движения, а его уже давно у конских нет. Команда сейчас в яме, и так бывает каждый год. Весной отдохнувший и подготовившийся ЦСКА будет точно так же как раньше всех обыгрывать. Кто коням конкурент? Зенит? Не смешите. Локомотив? Еще смешнее? СКА? Был бы конкурентом, если бы там платили зарплату, но ведь не платят. Краснодар? У них та же проблема с игрой на два фронта. Остается Спартак, но это вообще лол.
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    Зенит*SPB
    1449172845
    мда....скоро мордовия с анжи будут первые строчки заполнять....лидеры России,грубо говоря обоср....сь....
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    petlyra
    1449231892
    Главный тренер ЦСКА последний узнал, что команда в кризисе и продолжает считать моменты.
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    Raxor
    1449426718
    кержаков стрелец...
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    vasiok74
    1449436791
    что с сайтом стало.уже гороскопами занялись.пускай лучше про футбол больше пишут.
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    ologreds
    1694996668
    numo450787
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