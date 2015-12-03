Слуцкий: «Можно сказать, что ЦСКА в кризисе»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 18-го тура РФПЛ против «Амкара» поделился своим мнением о состоянии команды.

«Если говорить о количестве проигранных матчей, наверное, можно сказать, что ЦСКА в кризисе. Но если говорить о количестве созданных голевых моментов, в том числе и сегодня, я не считаю, что в этом компоненте мы уступили соперникам», – говорит Слуцкий.

Наставник отказался оценивать, как ЦСКА провел осеннюю часть чемпионата.

«Сейчас, учитывая последние результаты, сложно давать какую-то оценку. На данный момент негативные моменты превалируют».