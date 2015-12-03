Гаджиев: «ЦСКА несколько сдал по сравнению с первым кругом»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

«Наверное, обыграть ЦСКА удалось и за счет того, что мы подготовились хорошо к игре, и за счет того, что ЦСКА несколько сдал по сравнению с тем ЦСКА, с которым мы играли в первом круге. Сегодня наши футболисты провели хороший матч. Нельзя сказать, что мы действовали качественно на протяжении 90 минут, но значительную часть времени играли так, как должны были», – говорит Гаджиев.

Наставник не считает, что его подопечные сыграли идеально.

«Я бы так не сказал. Я сказал бы, что команда сыграла на уровне своих сегодняшних возможностей».