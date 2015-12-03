Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Гаджиев: «ЦСКА несколько сдал по сравнению с первым кругом»

    Гаджиев: «ЦСКА несколько сдал по сравнению с первым кругом»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Наверное, обыграть ЦСКА удалось и за счет того, что мы подготовились хорошо к игре, и за счет того, что ЦСКА несколько сдал по сравнению с тем ЦСКА, с которым мы играли в первом круге. Сегодня наши футболисты провели хороший матч. Нельзя сказать, что мы действовали качественно на протяжении 90 минут, но значительную часть времени играли так, как должны были», – говорит Гаджиев.

    Наставник не считает, что его подопечные сыграли идеально.

    «Я бы так не сказал. Я сказал бы, что команда сыграла на уровне своих сегодняшних возможностей».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2015 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    RUSARM
    1449166549
    Не только сдал,а упал в яму,а Леня все отмазывался-вот совмещение и сказывается!!
    Ответить
    ologreds
    1694996668
    numo450785
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+