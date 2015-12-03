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  • Мутко: «Поговорю с руководством «Спартака» о ситуации с Широковым»

Мутко: «Поговорю с руководством «Спартака» о ситуации с Широковым»

3 декабря 2015, 14:28
18

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко признался, что его тревожит ситуация вокруг капитана сборной России и полузащитника московского "Спартака" Романа Широкова, который потерял свое место в составе красно-белых.

"Конечно, ситуация с Романом меня тревожит. Это один из лучших футболистов страны. Не понимаю, почему он не играет… Если это связано с условиями контракта, то это не совсем порядочно.

Надо разобраться. Вернусь из Цюриха и поговорю с руководством "Спартака". Нас все это тревожит. Осталась одна игра, потом перерыв. В целом, Роман, конечно, должен выходить на поле.

С другой стороны, нужно понимать, что у каждого клуба своя политика, у тренера свое видение. Мы не можем диктовать условия. Единственное, кандидаты в сборную должны постоянно играть. Считаю, если клубы на них не рассчитывают, нужно давать им возможность менять команду, не препятствовать. Поймите, у нас не так много времени осталось до чемпионата Европы", - сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Широков Роман Мутко Виталий
Комментарии (18)
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С-Пб on-line
1449147385
Ты то куда лезешь, занимайся своим кабаком!
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Nesterenko
1449147555
Зачем говорить с руководством Спартака? Бред, причем тут сборная? Это только в России такой вот бред идет, что интересы сборной должны волновать клубы. В Спартаке сами разберутся, что с ним делать. До тех пор пока РФС будет влезать в дела клубов ради сборной ничего хорошего с этого не выйдет, потому что это смешно и позорно. То же самое это касается и лимита на легионеров и перевод на систему "осень-весна". Если кто-то скажет, что от смены системы ничего не изменилось (мол и так в январе не играем, все так же и осталось), то тогда зачем нужно было ее реализовывать. А понятно почему, от этого просто кто-то бабки отмыл немаленькие, это ж целое "рациональное предложение". Пока этот бардак не закончится, ничего хорошего не будет. И сколько вообще можно говорить про Спартак, давайте лучше про Локомотив. Там Гилерме получил паспорт, почему Мутко не говорит, что побеседует со Слуцким по поводу него??)))))))
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red-white fox
1449147754
А что с Зенитом не поговорил по поводу Кержакова?
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Frozzen
1449148046
Это конечно очень большая проблема для всего российского футбола
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VVM1964
1449153249
В КАЖДОЙ БОЧКЕ ЗАТЫЧКА . СПАРТАК САМ РАЗБЕРЕТСЯ .
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андрей андреев
1449153588
Чё ты лезешь?
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Сармат Ростов
1449157536
Неужели у человека нет своих проблем? Всяк сверчок знай свой шесток ))
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pravda
1449214272
Остановите кто нибудь его!!!! Уже до маразма доходит! Диктовать тренеру кого ставить в состав!
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azar800
1449306165
а что Широков такой великий футболист, по моему он просто писдобол, не понимаю этого ажиотажа вокруг него
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REDWHITE_
1449379652
вот он - питерский админ ресурс))) аха-ха Мудко:" Вернусь из Цюриха, поговорю с РФС, почему бомжатник не на первом месте")))))
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