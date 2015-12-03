Мутко: «Поговорю с руководством «Спартака» о ситуации с Широковым»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко признался, что его тревожит ситуация вокруг капитана сборной России и полузащитника московского "Спартака" Романа Широкова, который потерял свое место в составе красно-белых.

"Конечно, ситуация с Романом меня тревожит. Это один из лучших футболистов страны. Не понимаю, почему он не играет… Если это связано с условиями контракта, то это не совсем порядочно.

Надо разобраться. Вернусь из Цюриха и поговорю с руководством "Спартака". Нас все это тревожит. Осталась одна игра, потом перерыв. В целом, Роман, конечно, должен выходить на поле.

С другой стороны, нужно понимать, что у каждого клуба своя политика, у тренера свое видение. Мы не можем диктовать условия. Единственное, кандидаты в сборную должны постоянно играть. Считаю, если клубы на них не рассчитывают, нужно давать им возможность менять команду, не препятствовать. Поймите, у нас не так много времени осталось до чемпионата Европы", - сказал Мутко.