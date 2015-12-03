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    • Талалаев: «Если «Зенит» хотя бы тайм отыграет так, как в Лиге чемпионов, «Уфе» будет сложно ему противостоять»

    Талалаев: «Если «Зенит» хотя бы тайм отыграет так, как в Лиге чемпионов, «Уфе» будет сложно ему противостоять»

    Главный тренер нижегородской «Волги» Андрей Талалаев рассказал о своих ожиданиях от игры «Зенита» в матче 18 тура чемпионата России против «Уфы».

    «Зенит» просто обязан заканчивать чемпионат громко, особенно после того фиаско, которое он потерпел в Грозном. Мне кажется, в этой игре им сложно будет противостоять, скажется высокое исполнительское мастерство «Зенита». Если они хотя бы тайм отыграют так, как они играют в Лиге чемпионов, то в полном объеме продемонстрируют свое преимущество, при всем уважении к футболистам «Уфы», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2015 13:48
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