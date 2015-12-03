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    • Билялетдинов: «С психологической точки зрения Караденизу в «Рубине» будет сложно»

    Билялетдинов: «С психологической точки зрения Караденизу в «Рубине» будет сложно»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о перспективах турецкого полузащитника Гекдениза Карадениза в казанском клубе в свете российско-турецкого конфликта на политическом уровне.

    «C психологической точки зрения Караденизу будет сложно. Очевидно, что определенный дискомфорт ему обеспечен. Существует угроза, что найдутся и острые на язык люди, которые могут спровоцировать его. Ведь Гекдениз переживает за свою страну. В этом нет ничего сверхъестественного. Но реальность такова, если руководство страны принимает решение, граждане должны подчиниться.

    Карадениз обладает лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма. Правда, в начале у нас с ним было определенное недопонимание. Порой доходило до взаимных упреков. Наверное, ему в 35 лет неприятно было слышать замечания от тренера. Но Гекдениз сделал правильные выводы и очень профессионально воспринял все это. Мною же двигало желание продлить ему футбольное долголетие, чего он в итоге и достиг. Если бы Карадениз на январских сборах в Турции так же работал, как летом, то он и весной «летал» бы по полю. Если он продолжит в таком духе тренироваться, то еще как минимум 2 года спокойно будет выступать на высоком уровне. Важное значение имеет и тренировочный процесс и то, насколько быстро он отстранится от психологического давления. У Гекдениза сильный характер, он должен справиться. На мой взгляд, футбол должен быть вне политики», – отметил Билялетдинов.

    Источник: Известия

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    03.12.2015 13:35
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    Комментарии (2)
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    Сумкин Сын
    1449145946
    Вздёрнуть турка на берёзке. и делов то.
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    ologreds
    1694996670
    numo450755
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