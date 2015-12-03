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    Андронов: «Билялетдинов несправедливо обошелся с Девичем»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Алексей Андронов считает, что тренерскому штабу сборной Украины следует подумать, стоит ли привлекать к играм форварда «Рубина» Марко Девича.

    «Марко – мой приятель и очень хороший человек. Я не хочу лезть в дела «Рубина», но, на мой взгляд, Билялетдинов несправедливо обошелся с Девичем. То, что он сейчас вернулся и в какой форме находится – призыв тренерскому штабу сборной Украины обратить на него внимание. Возможно, действительно перед стыковыми играми привлекать человека, которого давно в команде не было, заново вставлять его в игру сборной, было сложно. Сейчас есть время – полгода для этого.

    Девич обладает для сегодняшней сборной Украины уникальными качествами. Потому что если мы возьмем нападающих или кандидатов в сборную – Селезнев, Кравец, Зозуля, Гладкий – практически никто из них не играет в пас. Они не занимаются конструированием атак. Девич как раз хорош тем, что он может отойти на второй план, разыграть мяч. Я думаю, что такой человек очень нужен. Кстати, не один Девич может быть кандидатом в сборную из нашего чемпионата. В хорошей форме находится Богдан Бутко. Он довольно уверенно играет за «Амкар». Обратить на него внимание тоже стоит», – цитирует Андронова «Футбол 24».

    В нынешнем сезоне 32-летний Марко Девич провел 13 матчей и забил семь мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2015 11:39
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