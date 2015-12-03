«Зенит» – «Уфа». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 18-го тура РФПЛ пройдет встреча между «Зенитом» и «Уфой». Подопечным из Андре Виллаш-Боаша предстоит реабилитироваться за поражение в Грозном, что будет особо сложнее в отсутствие Халка и Хави Гарсии.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Уфа». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 19:00. Не пропустите!