«Амкар» - ЦСКА. Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 18-го тура РФПЛ "Амкар" примет у себя ЦСКА. Пермская команда лишь 2 раза обыгрывала ЦСКА за 20 с лишним встреч. Сейчас, впрочем, у подопечных Гаджи Гаджиева есть шанс: ЦСКА находится не в лучшей форме.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Амкар" - ЦСКА. Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 17:00. Не пропустите!