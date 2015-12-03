Мутко: «Под видом безопасности можно любой вопрос принять»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что МВД Франции приняло спорное решение запретить болельщикам «Рубина» приезжать на матч Лиги Европы против «Бордо».

«Мы, конечно, не можем вмешиваться в дела государства, у них свои законы и представления. На мой взгляд, это решение не совсем нормальное. Но во Франции такие жесткие меры сейчас принимаются. Мы будем изучать этот вопрос. Клуб должен работать, пусть занимается этой проблемой тоже соответствующим образом. Мы их обязательно поддержим. Если сможем что-то изменить, то изменим.



Каждая страна принимает свои меры безопасности, во Франции сейчас непростые времена. С точки зрения футбольного регламента, если одни болельщики допускаются, то и другие должны допускаться. То же самое мы пережили с «Гентом». Под видом безопасности можно любой вопрос принять. Пока не знаю, что мы можем сделать. Попробуем, возможно, еще раз УЕФА попросить», – сказал Мутко.