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    Промес: «По-прежнему думаю, что Рыжикова надо было удалять»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова нужно было удалять в эпизоде с выходом один на один в игре «Рубин» – «Спартак»

    «Я видел повтор момента, в котором я столкнулся с Рыжиковым, и по-прежнему думаю, что его надо было удалять. Судья в том моменте допустил ошибку. Что касается реализации Зе Луиша, то я считаю его хорошим нападающим, которой сейчас нуждается в поддержке команды. Надеюсь, лично я смогу помочь ему забить в матче с «Крыльями Советов».

    Есть ли вариант, при котором я покину «Спартак» этой зимой? Я неоднократно говорил, что здесь счастлив и меня все устраивает. Но давайте не будем забывать, что это футбол и произойти может все что угодно. Сейчас я не думаю о других клубах и намерен остаться в «Спартаке», – сказал Промес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2015 14:29
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    Комментарии (6)
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    С-Пб on-line
    1449059227
    Да проехали уже! Считай дальше запоротых моментов
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    Диктор
    1449061759
    Да мы ве так считаем.
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1449077703
    Нытик.
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    ologreds
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