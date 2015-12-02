Промес: «По-прежнему думаю, что Рыжикова надо было удалять»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова нужно было удалять в эпизоде с выходом один на один в игре «Рубин» – «Спартак»

«Я видел повтор момента, в котором я столкнулся с Рыжиковым, и по-прежнему думаю, что его надо было удалять. Судья в том моменте допустил ошибку. Что касается реализации Зе Луиша, то я считаю его хорошим нападающим, которой сейчас нуждается в поддержке команды. Надеюсь, лично я смогу помочь ему забить в матче с «Крыльями Советов».



Есть ли вариант, при котором я покину «Спартак» этой зимой? Я неоднократно говорил, что здесь счастлив и меня все устраивает. Но давайте не будем забывать, что это футбол и произойти может все что угодно. Сейчас я не думаю о других клубах и намерен остаться в «Спартаке», – сказал Промес.