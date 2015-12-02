«Монако» – «Кан». Смотреть онлайн

В матче 16-го тура чемпионата Франции нас ждет весьма интересная игра. «Монако» на своем поле будет принимать «Кан», который сейчас идет на второй строчке в турнирной таблице. «Монако» располагается на седьмой позиции, но отставание лишь четыре очка, что должно добавить жара во встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Монако» – «Кан», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:00.