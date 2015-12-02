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    Пеев: «Я здоров и готов сыграть с ЦСКА»

    Полузащитник «Амкара» Георги Пеев готов сыграть в матче с ЦСКА. Футболист оценил шансы своей команды на победу в последнем матче в 2015 году.

    «Я здоров и на сто процентов готов выйти сыграть с ЦСКА. Они достаточно стабильны в этом сезоне. Не случайно они на первом месте, но в конце года не то, чтобы сдали, но у них есть проблемы, и мы постараемся этим воспользоваться.

    Хочу пригласить всех наших болельщиков на стадион. Они не раз доказывали, что могут заполнять трибуны и в холодную погоду, поэтому прошу болельщиков поддержать нас. Это очень важно для нас и, надеюсь, мы победим!» – заявил Пеев.

    Напомним, что матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – ЦСКА состоится в четверг, 3 декабря, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Амкар»

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    02.12.2015 10:54
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