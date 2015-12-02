Пеев: «Я здоров и готов сыграть с ЦСКА»

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев готов сыграть в матче с ЦСКА. Футболист оценил шансы своей команды на победу в последнем матче в 2015 году.

«Я здоров и на сто процентов готов выйти сыграть с ЦСКА. Они достаточно стабильны в этом сезоне. Не случайно они на первом месте, но в конце года не то, чтобы сдали, но у них есть проблемы, и мы постараемся этим воспользоваться.

Хочу пригласить всех наших болельщиков на стадион. Они не раз доказывали, что могут заполнять трибуны и в холодную погоду, поэтому прошу болельщиков поддержать нас. Это очень важно для нас и, надеюсь, мы победим!» – заявил Пеев.

Напомним, что матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – ЦСКА состоится в четверг, 3 декабря, в 17:00 по московскому времени.