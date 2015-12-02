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    «Ростов-Арена» прошла госэкспертизу

    Стадион в Ростове-на-Дону, который строится к чемпионату мира-2018, успешно прошел государственную экспертизу. Ранее «Главгосэкспертиза России» одобрила проекты стадионов в Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Калининграде.

    Напомним, что стадион будет носить название «Ростов-Арена». Посмотреть игры на нем смогут 45 тысяч зрителей. Арена примет четыре матча чемпионата мира-2018 и игру 1/8 финала. Кроме того, она станет домашней для футбольного клуба Прьемьер-лиги «Ростов«. Открытие стадиона запланировано на 25 декабря 2017 года.

    Источник: Коммерсант

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    02.12.2015 10:41
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    Комментарии (5)
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    Лыков
    1449053456
    Не успеют
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    андрей андреев
    1449080983
    Успеют,я мимо езжу-много сделали
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    ologreds
    1694996677
    numo450637
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