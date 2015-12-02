Веркаутерен: «Спартак» в Казани смотрелся убедительно»

Главный тренер «Крыльев Советов« Франк Веркаутерен оценил соперника, с которым его команде предстоит встретиться в ближайшие выходные.

«Очевидно, что «Спартак» входит в число двух-трех клубов, показывающих на сегодняшний день самый хороший футбол в чемпионате. В Казани московская команда стала жертвой обстоятельств. Ведя в счете, она имела достаточно моментов, чтобы увеличить его и убить интригу, но не сделала этого и в концовке была наказана. А в плане скорости и качества игры, баланса наступательных и оборонительных действий «Спартак» смотрелся убедительно. Хотя «Рубин« – тоже очень хорошая команда», – считает Веркаутерен.

Напомним, что матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Крылья Советов» состоится в пятницу, 4 декабря, в 19:00 по московскому времени.