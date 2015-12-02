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    Веркаутерен: «Спартак» в Казани смотрелся убедительно»

    Главный тренер «Крыльев Советов« Франк Веркаутерен оценил соперника, с которым его команде предстоит встретиться в ближайшие выходные.

    «Очевидно, что «Спартак» входит в число двух-трех клубов, показывающих на сегодняшний день самый хороший футбол в чемпионате. В Казани московская команда стала жертвой обстоятельств. Ведя в счете, она имела достаточно моментов, чтобы увеличить его и убить интригу, но не сделала этого и в концовке была наказана. А в плане скорости и качества игры, баланса наступательных и оборонительных действий «Спартак» смотрелся убедительно. Хотя «Рубин« – тоже очень хорошая команда», – считает Веркаутерен.

    Напомним, что матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Крылья Советов» состоится в пятницу, 4 декабря, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2015 06:21
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