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    • Тейшейра: «В отношении украинского чемпионата есть предрассудки»

    Тейшейра: «В отношении украинского чемпионата есть предрассудки»

    Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра оценил силу чемпионата Украины.

    «Я слежу за прессой и чувствую, что в отношении УПЛ есть предрассудки. В Бразилии и Европе не все смотрят наш чемпионат и следят только за матчами в Лиге чемпионов. Когда узнают, что я много забил в УПЛ, то говорят, что там легко играть. Но это не так. Любой, кто смотрит игры УПЛ знает, что здесь бывают тяжелые матчи. Уровень этого чемпионата выше, чем кажется», – говорит Тейшейра.

    После 14-и туров нынешнего сезона УПЛ Тейшейра лидирует в списке бомбардиров, имея на своем счету 21 забитый гол.

    Источник: Tribalfootball

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    02.12.2015 00:21
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    Комментарии (3)
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    С-Пб on-line
    1449037713
    Тогда можешь ещё Золотую бутсу получить
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    Igreks
    1449042705
    Привильно сказал Алекс!!!
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    ologreds
    1694996679
    numo450610
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