Тейшейра: «В отношении украинского чемпионата есть предрассудки»

Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра оценил силу чемпионата Украины.

«Я слежу за прессой и чувствую, что в отношении УПЛ есть предрассудки. В Бразилии и Европе не все смотрят наш чемпионат и следят только за матчами в Лиге чемпионов. Когда узнают, что я много забил в УПЛ, то говорят, что там легко играть. Но это не так. Любой, кто смотрит игры УПЛ знает, что здесь бывают тяжелые матчи. Уровень этого чемпионата выше, чем кажется», – говорит Тейшейра.

После 14-и туров нынешнего сезона УПЛ Тейшейра лидирует в списке бомбардиров, имея на своем счету 21 забитый гол.