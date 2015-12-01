Аршавин прооперирован и будет восстанавливаться на протяжении месяца

Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин перенес операцию в одной из краснодарских клиник. Об этом рассказал клубный врач Александр Линский.

«Операция прошла в плановом режиме и, по сути, напоминала то, что неделю назад пережил наш молодой полузащитник Денис Якуба. Аршавину была произведена пластика наружного пахового канала, вся операция заняла около тридцати минут. Сейчас Андрей чувствует себя хорошо, плановый срок восстановления после оперативного вмешательства подобного рода составляет один месяц. Таким образом, мы ждем, что игрок подойдет в готовности уже к зимним сборам команды», – говорит Линский.