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    • Аршавин прооперирован и будет восстанавливаться на протяжении месяца

    Аршавин прооперирован и будет восстанавливаться на протяжении месяца

    Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин перенес операцию в одной из краснодарских клиник. Об этом рассказал клубный врач Александр Линский.

    «Операция прошла в плановом режиме и, по сути, напоминала то, что неделю назад пережил наш молодой полузащитник Денис Якуба. Аршавину была произведена пластика наружного пахового канала, вся операция заняла около тридцати минут. Сейчас Андрей чувствует себя хорошо, плановый срок восстановления после оперативного вмешательства подобного рода составляет один месяц. Таким образом, мы ждем, что игрок подойдет в готовности уже к зимним сборам команды», – говорит Линский.

    Источник: ФК «Кубань»

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    01.12.2015 22:17
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    Комментарии (4)
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    mihail200606
    1449000094
    может липосакцию сделали? лишний жирок на чипсах наел...
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    Zeff
    1449004249
    А потом как заиграет!
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    С-Пб on-line
    1449038170
    Приехал на кубанскую землю подлечиться! Молодчик, что сказать.
    Ответить
    ologreds
    1694996680
    numo450599
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