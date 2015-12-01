Инспектор РФС: «Рыжиков заслужил только желтую карточку за эпизод с Промесом»

Инспектор РФС Андрей Будогосский проанализировал эпизод матча 17-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (2:2) с участием вратаря казанцев Сергея Рыжикова и нападающего москвичей Квинси Промеса.

«Хочу акцентировать внимание на вектор движения вратаря, который направлен от ворот в сторону боковой линии. Голкипер идет вправо. Нападающий соперника прокидывает мяч вправо от себя, а сам уходит влево, тем самым инициируя столкновение с вратарем, который идет в ту же сторону. При этом вектор нападающего направлен от ворот, а не к ним, да еще форвард теряет контроль над мячом. Вратарь задерживает его. Это фол. Но учитывая все вышесказанное (вектор движения нападающего и потерю контроля над мячом), нарушение тянет только на желтую карточку и штрафной удар», – считает Будогосский.