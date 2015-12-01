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    • Инспектор РФС: «Рыжиков заслужил только желтую карточку за эпизод с Промесом»

    Инспектор РФС: «Рыжиков заслужил только желтую карточку за эпизод с Промесом»

    Инспектор РФС Андрей Будогосский проанализировал эпизод матча 17-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (2:2) с участием вратаря казанцев Сергея Рыжикова и нападающего москвичей Квинси Промеса.

    «Хочу акцентировать внимание на вектор движения вратаря, который направлен от ворот в сторону боковой линии. Голкипер идет вправо. Нападающий соперника прокидывает мяч вправо от себя, а сам уходит влево, тем самым инициируя столкновение с вратарем, который идет в ту же сторону. При этом вектор нападающего направлен от ворот, а не к ним, да еще форвард теряет контроль над мячом. Вратарь задерживает его. Это фол. Но учитывая все вышесказанное (вектор движения нападающего и потерю контроля над мячом), нарушение тянет только на желтую карточку и штрафной удар», – считает Будогосский.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    01.12.2015 21:31
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    Комментарии (10)
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    fakel-vrn
    1448995465
    Смех да и только ..нападающий без мяча не смог убежать от вратаря... зачем куда то бежать...когда можно спровоцировать на удаление...увы не вышло)))
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    Asbjorn
    1448998588
    А то что ворота пустые,и никого рядом нет,не фон последней надежды?люди с сифилисом мозга в РФС сидят
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    Боцман52
    1448999810
    Ну года уж и за нарушения в штрафной назначайте только штрафной удар, а не пенальти
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    джон базелон
    1449002714
    Дебил!
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    Zeff
    1449004691
    Фол последней надежды. Красная Рыжикову.
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    ologreds
    1694996680
    numo450595
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