В январе Иванович может перейти в «Интер»

Защитник "Челси" Бранислав Иванович никак не может договориться с лондонским клубом о продлении действующего контракта, который рассчитан до июня 2016 года. Это открывает для него вариант с переходом в «Интер». Представители итальянского клуба уже сделали предварительное предложение футболисту. «Челси» может воспользоваться этим и выручить за игрока сборной Сербии определенную компенсацию в январе.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Иванович сыграл в Премьер-лиге 11 матчей. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 17 миллионов евро.