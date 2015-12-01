Кандрева останется в «Лацио» до 2018 года

Хавбек «Лацио« Антонио Кандрева отработает свой контракт с клубом до его завершения.

«Хочу опровергнуть все слухи, которые отправляют Кандреву в «Интер». У него есть действующий контракт с «Лацио», который рассчитан до 2018 года. До его завершения он Рим не покинет. Я читал газеты и слышал разговоры об этом в различных СМИ, но они не имеют под собой почвы», – рассказал агент футболиста Федерико Пасторелло.

Напомним, что ранее спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио опроверг интерес к Кандреве.