Каборе: «Футбол «Краснодара» мне ближе, чем «Кубани»

Полузащитник «Краснодара« Шарль Каборе признался, что ему очень нравится тот футбол, который показывает его команда.

«Я получал удовольствие, играя за «Кубань», сейчас получаю удовольствие от футбола «Краснодара». Да, эти команды действуют в разных манерах, но мне вполне понятны обе. Я старался досконально выполнять требования тренера в «Кубани», чтобы быть максимально полезным коллективу, сейчас делаю то же самое в составе «горожан». Но признаюсь, футбол «Краснодара» мне все-таки ближе, поскольку он более комбинационный и очень напоминает тот, в который играл «Марсель«, когда его тренировал Дидье Дешам», – рассказал Каборе.

Напомним, что Каборе перешел в «Краснодар» на правах аренды из «Кубани», а до этого играл в составе «Марселя».