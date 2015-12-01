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    Каборе: «Футбол «Краснодара» мне ближе, чем «Кубани»

    Полузащитник «Краснодара« Шарль Каборе признался, что ему очень нравится тот футбол, который показывает его команда.

    «Я получал удовольствие, играя за «Кубань», сейчас получаю удовольствие от футбола «Краснодара». Да, эти команды действуют в разных манерах, но мне вполне понятны обе. Я старался досконально выполнять требования тренера в «Кубани», чтобы быть максимально полезным коллективу, сейчас делаю то же самое в составе «горожан». Но признаюсь, футбол «Краснодара» мне все-таки ближе, поскольку он более комбинационный и очень напоминает тот, в который играл «Марсель«, когда его тренировал Дидье Дешам», – рассказал Каборе.

    Напомним, что Каборе перешел в «Краснодар» на правах аренды из «Кубани», а до этого играл в составе «Марселя».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    01.12.2015 14:55
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    REDAT
    1448978237
    Шарль Каборе удачи у наших "Быков"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    YEYCHANIN
    1448984724
    Удачи!
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    ologreds
    1694996682
    numo450563
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