«Нант» – «Лион». Смотреть онлайн

«Нант» в текущем сезоне пока расположился в середине таблицы, тогда как «Лион» идет в зоне еврокубков. Если «ткачи» одержат победу в этой встрече, то смогут подняться на второе место. Но подопечные Мишеля Тер-Закаряна просто так в родных стенах проигрывать не намерены.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Нант» – «Лион». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.