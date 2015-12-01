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    • Аузилио: «Если бы сегодня у «Интера» на поле было 11 человек, мы бы не проиграли этот матч»

    Аузилио: «Если бы сегодня у «Интера» на поле было 11 человек, мы бы не проиграли этот матч»

    Директор «Интера» Пьеро Аузилио поделился впечатлениями от матча 14-го тура итальянской Серии А с «Наполи», который завершился поражением черно-синих со счетом 1:2. По словам функционера, арбитр встречи допустил серьезную ошибку, удалив с поля защитника Юто Нагатомо.

    «Если бы сегодня у нас на поле было 11 человек, мы бы не проиграли этот матч. Я не верю в заговоры, но посмотрите, как Мурильо, Фелипе Мело и сегодня Нагатомо выгоняли с поля. Это серьезные ошибки, которые были сделаны против «Интера». Чтобы в таких матчах кого-то удалять, нужно осознавать, насколько серьезна ответственность. Такое ощущение, что кто-то хотел стать героем. Мы остались вдесятером из-за неочевидного фола, и в матчах против «Палермо» и «Болоньи» было то же самое. Таковы факты», – сказал Аузилио.

    Источник: Football Italia

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    01.12.2015 11:26
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