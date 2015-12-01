Юран: «Еще минимум год Широков точно способен отыграть на высоком уровне»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о ситуации с полузащитником Романом Широковым. По словам экс-футблиста, осенние матчи за сборную подтвердили, что он в прекрасной форме, поэтому красно-белым не стоит от него избавляться.



«Я уважаю Аленичева, но тут, на мой взгляд, ему не хватило жесткости, принципиальности. Если ты главный тренер, надо не бояться брать ответственность на себя. То он нахваливает Широкова: «Я в Роме заинтересован, он лидер, меня все устраивает…» То сразу соглашается с руководством, которое внезапно выпроваживает игрока.



Знаете, что особенно удивляет в этой ситуации? Все упирается в нежелание клуба продлевать контракт на год! Ладно бы речь шла о более серьезных сроках. Когда футболисту 34, трудно загадывать, что будет через два-три сезона. Но еще минимум год Широков точно способен отыграть на высоком уровне» – сказал Юран.