Билялетдинов: «Игра со «Спартаком» была как качели»

Полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов после домашней ничьей с московским «Спартаком» (2:2) в матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги посетовал на ошибки в обороне своей команды.



«Владея мячом так ошибаться нельзя. Да, в борьбе где-то ты еще можешь ошибиться, но когда мяч у нас, нужно действовать надежно, иногда не смущаться выбить по фонарям, на трибуны. У нас же происходили обрезы – хорошо, Серега Рыжиков выручил. А в целом игра была как качели – то у нас преимущество, то у них», – сказал Билялетдинов.