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    Билялетдинов: «Игра со «Спартаком» была как качели»

    Полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов после домашней ничьей с московским «Спартаком» (2:2) в матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги посетовал на ошибки в обороне своей команды.

    «Владея мячом так ошибаться нельзя. Да, в борьбе где-то ты еще можешь ошибиться, но когда мяч у нас, нужно действовать надежно, иногда не смущаться выбить по фонарям, на трибуны. У нас же происходили обрезы – хорошо, Серега Рыжиков выручил. А в целом игра была как качели – то у нас преимущество, то у них», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.12.2015 07:58
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    Комментарии (2)
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    Диктор
    1448967116
    Увы Ринат вы команда недомужиков-раз рады ТАКОМУ очку.Фу противно ,если честно.
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    ologreds
    1694996684
    numo450531
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