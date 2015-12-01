Девич: «Чем лучше буду играть за «Рубин», тем больше шансов попасть во Францию»

Нападающий «Рубина» Марко Девич после матча 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) поблагодарил тренера за доверие. Также футболист порассуждал о шансах сыграть за сборную Украины на Евро-2016.



– Марко, за вторую половину осени вы забили вдвое больше голов, чем за весь предыдущий период в Казани. Прорвало?



– Трудно забивать за «Рубин», находясь в Катаре, согласны? А если серьезно, я наконец-то получил достаточно игрового времени. Когда пришел в «Рубин», тоже играл регулярно, но потом знаете, какая история приключилась: я перестал попадать в состав и ушел в аренду.



Конечно, я рад вернуться к полноценной футбольной жизни. Благодарен новому тренеру за доверие и партнерам – за поддержку на поле.



– Поворотным моментом стал гол на «Энфилде»?



– Думаю, да. Этот гол снял груз, давивший на меня. Забить на «Энфилде» да еще такой команде... После этого все пошло на лад.



– На одном Евро вы уже были. Надеетесь сыграть на втором?



– Надеюсь. Очень. Чем лучше буду играть за «Рубин», тем больше шансов попасть во Францию. Мое дело – стараться на поле, а там люди будут решать, – сказал Девич.