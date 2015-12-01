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    • Девич: «Чем лучше буду играть за «Рубин», тем больше шансов попасть во Францию»

    Девич: «Чем лучше буду играть за «Рубин», тем больше шансов попасть во Францию»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич после матча 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) поблагодарил тренера за доверие. Также футболист порассуждал о шансах сыграть за сборную Украины на Евро-2016.

    – Марко, за вторую половину осени вы забили вдвое больше голов, чем за весь предыдущий период в Казани. Прорвало?

    – Трудно забивать за «Рубин», находясь в Катаре, согласны? А если серьезно, я наконец-то получил достаточно игрового времени. Когда пришел в «Рубин», тоже играл регулярно, но потом знаете, какая история приключилась: я перестал попадать в состав и ушел в аренду.

    Конечно, я рад вернуться к полноценной футбольной жизни. Благодарен новому тренеру за доверие и партнерам – за поддержку на поле.

    – Поворотным моментом стал гол на «Энфилде»?

    – Думаю, да. Этот гол снял груз, давивший на меня. Забить на «Энфилде» да еще такой команде... После этого все пошло на лад.

    – На одном Евро вы уже были. Надеетесь сыграть на втором?

    – Надеюсь. Очень. Чем лучше буду играть за «Рубин», тем больше шансов попасть во Францию. Мое дело – стараться на поле, а там люди будут решать, – сказал Девич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2015 07:37
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