Игуаин: «Наполи» мог забить больше в ворота «Интера»

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин после домашней победы над «Интером» (2:1) в матче 14-го тура итальянской Серии А заявил, что его команда заслужила три очка и первое место в турнирной таблице. Дубль аргентинца помог неаполитанцам впервые с 1990 года подняться на первую строчку в Серии А.



«Это волшебная ночь. Я счастлив за болельщиков, за команду. Я думаю, что мы добились заслуженной победы и по праву возглавляем турнирную таблицу. Мы могли забить больше, но «Интер» очень хорошо оборонялся. Мы чувствуем, что огромная работа на тренировках приносит свои плоды», – сказал Игуаин.