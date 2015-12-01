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    • Сарри: «Наполи» еще даже не гарантировал сохранение прописки в чемпионате Италии»

    Сарри: «Наполи» еще даже не гарантировал сохранение прописки в чемпионате Италии»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри высказался относительно матча 14-го тура итальянской Серии А с «Интером», который завершился победой его команды со счетом 2:1. По словам специалиста, неаполитанцы доминировали по ходу встречи, пока гости не сравняли счет.

    «Очень доволен, что мы исполнили давнюю мечту наших болельщиков. Но завтра нам нужно возвращаться к работе. Мы доминировали по ходу матча, пока «Интер» не сравнял счет. Если бы смогли увеличить отрыв в счет до 2 голов, то игра была бы завершена. Обычно мы не допускаем ошибок, похожих на ту, что привела к голу.

    Сейчас нет смысла говорить о скудетто. Еще будет разыгрываться 72 очка, мы даже не гарантировали себе сохранение прописки в чемпионате Италии. Завтра мы проснемся и будем говорить о том, что можно улучшить в игре, а не о нашем месте в таблице. Нельзя думать, что мы лучшие, после одной победы. «Фиорентина» и «Интер» – очень сильные соперники», – сказал тренер.

    Источник: Football Italia

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    01.12.2015 07:06
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