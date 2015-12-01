Манчини: «Интер» не заслуживал поражения в матче с «Наполи»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 14-го тура итальянской Серии А против «Наполи», который завершился поражением его команды со счетом 1:2.



«Думаю, что провели отличный матч за исключением первых 15 минут, когда допустили ошибку и пропустили гол. После этого момента игра была равной, «Наполи» не создавал нам проблем, хоть и является одним из фаворитов в борьбе за скудетто. Даже в неравных составах «Наполи» угрожал нашим воротам только в контратаках. Это был сложный матч, в котором мы абсолютно точно не заслуживали поражения», – сказал Манчини.