Левандовски: «В «Баварии» есть кому забивать и кроме меня»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что на него не давит груз ответственности за забитые командой мячи. По мнению поляка, в этом плане ему гораздо легче, чем главному голеадору дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который на сегодняшний день возглавляет список бомбардиров Бундеслиги с 17-ю голами. Левандовски имеет в своем активе 14 точных ударов.

«Обамеянг отличился уже 17 раз, однако бывают матчи, которые меняют все. В «Баварии» собрана большая группа игроков атаки, в которой каждый может забивать. Так что, я не ощущаю давления как форвард.

Пока еще рано говорить, сколько нужно забить, чтобы тебя называться нападающим топ-уровня. 14 или 17 – недостаточно. По моему мнению, нужно забивать вдвое больше», – отметил Левандовски.