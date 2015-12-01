Денисов: «Могли спокойно играть, но в конце занервничали»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов объяснил, по каким причинам «железнодорожники» упустили победу в поединке 17-го тура Премьер-лиги против «Динамо» (2:2).

«Сами себе привезли пенальти. Никого винить нельзя, была череда ошибок, как и в эпизоде со вторым голом. Могли спокойно играть, но в конце занервничали. Думаю, мы допустили ошибку, когда отошли назад и перестали прессинговать «Динамо». Нужно было действовать так же, как в первом тайме, когда быстро доставляли мяч до нападающих и полузащитников, создавали много моментов. В итоге получили необязательный гол. Виновата вся команда», – сказал Денисов.

Напомним, что «Динамо» спаслось от поражения уже в компенсированное время усилиями защитника Виталия Дьякова, оформившего в этом матче дубль.