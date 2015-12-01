Вандерсон: «Чувствовалась сильная усталость после матча с «Боруссией»

Форвард «Краснодара» Вандерсон, гол которого в компенсированное время принес «быкам» победу над «Ростовом» (2:1) во встрече 17-го тура чемпионата России, рассказал, что входить в такой сложный матч было крайне непросто. Также бразилец отметил усталость футболистов после матча с дортмундской «Боруссией» в Лиге Европы.

«Был очень тяжелый матч, наши игроки очень устали после предыдущей встречи с «Боруссией». Могу сказать, что концовка встречи была очень эмоциональной, два забитых мяча были очень сложными для нас.

Почему так по-разному провели таймы? Повторюсь: была жесткая, тяжелая игра, а «Ростов» очень приличная команда. Возможно, в перерыве тренер подсказал некоторые тактические моменты, и мы постарались исполнить эти установки на поле.

Насколько тяжело входить в игру при таких непростых обстоятельствах? Да, это действительно очень тяжело. Когда ты играешь в целом ряде игр, ты в ритме. Но потом, если ты в этом плане прерываешься, снова войти в него очень тяжело», – рассказал Вандерсон.