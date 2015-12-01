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    • Дьяков: «Пусть лучше забивают другие, а для меня важнее надежно сыграть в обороне»

    Дьяков: «Пусть лучше забивают другие, а для меня важнее надежно сыграть в обороне»

    Защитник «Динамо» Виталий Дьяков, оформивший дубль во встрече 17-го тура Премьер-лиги с «Локомотивом» (2:2) отметил, что для него гораздо важнее не дать забить сопернику, чем отличиться самому, а также оценил результат встречи в Химках.

    «За «Ростов» в стыковых матчах три забивал, сегодня поменьше – два. Но лучше бы вместо меня забил кто-то другой, а мы сыграли на ноль в обороне. Для меня как для защитника важнее сохранить свои ворота в неприкосновенности, нежели преуспеть у чужих. Радует, что не опустили рук и смогли спасти матч.

    С учетом того как для нас складывалась игра, ничья – это неплохой результат. Не думаю, что стоит обращать внимание на ротацию состава. Тем более что в «Динамо» это касается в основном игроков атаки. Посмотрите на ЦСКА, который выигрывает, выступая одним составом уже несколько лет. Думаю, что нам тоже не стоит жаловаться.

    Буду ли ходить в атаку, как это делают защитники «Барселоны» и «Баварии»? Если тренер скажет, что нужно вытаскивать матч и идти к чужим воротам, то, конечно, буду. Не могу же я сам пойти в атаку. Это будет уже анархия на футбольном поле», – сказал Дьяков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2015 04:12
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    Комментарии (2)
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    sour12
    1448933136
    вообще классный игрок =))))) и данные впорядке...жаль в обороне слабо играет =(((( иначе сборной и цска реально помог бы ))))))))
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    ologreds
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