Дьяков: «Пусть лучше забивают другие, а для меня важнее надежно сыграть в обороне»

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков, оформивший дубль во встрече 17-го тура Премьер-лиги с «Локомотивом» (2:2) отметил, что для него гораздо важнее не дать забить сопернику, чем отличиться самому, а также оценил результат встречи в Химках.

«За «Ростов» в стыковых матчах три забивал, сегодня поменьше – два. Но лучше бы вместо меня забил кто-то другой, а мы сыграли на ноль в обороне. Для меня как для защитника важнее сохранить свои ворота в неприкосновенности, нежели преуспеть у чужих. Радует, что не опустили рук и смогли спасти матч.

С учетом того как для нас складывалась игра, ничья – это неплохой результат. Не думаю, что стоит обращать внимание на ротацию состава. Тем более что в «Динамо» это касается в основном игроков атаки. Посмотрите на ЦСКА, который выигрывает, выступая одним составом уже несколько лет. Думаю, что нам тоже не стоит жаловаться.

Буду ли ходить в атаку, как это делают защитники «Барселоны» и «Баварии»? Если тренер скажет, что нужно вытаскивать матч и идти к чужим воротам, то, конечно, буду. Не могу же я сам пойти в атаку. Это будет уже анархия на футбольном поле», – сказал Дьяков.