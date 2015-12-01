Кверквелия: «Главное, что взяли очки в игре со «Спартаком»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, ставший автором спасительного мяча в игре 17-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2), отметил важность добытых очков и оценил эпизод со столкновением Сергея Рыжикова и Квинси Промеса, когда вратарь казанцев далеко выбежал из ворот и остановил прорыв хавбека красно-белых.

«Слава богу, что все хорошо закончилось. Когда последний раз забивал? В прошлом году на выезде «Торпедо», если не ошибаюсь.

Как оцениваю эпизод с Рыжиковым и Промесом? Там ничего не было, он чисто корпусом играл, подката не было. Когда на последних минутах проигрываешь, а потом забиваешь и добываешь ничью, ее можно считать победой. Главное, что мы взяли очки», – сказал Кверквелия.