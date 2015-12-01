Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Кверквелия: «Главное, что взяли очки в игре со «Спартаком»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, ставший автором спасительного мяча в игре 17-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2), отметил важность добытых очков и оценил эпизод со столкновением Сергея Рыжикова и Квинси Промеса, когда вратарь казанцев далеко выбежал из ворот и остановил прорыв хавбека красно-белых.

    «Слава богу, что все хорошо закончилось. Когда последний раз забивал? В прошлом году на выезде «Торпедо», если не ошибаюсь.

    Как оцениваю эпизод с Рыжиковым и Промесом? Там ничего не было, он чисто корпусом играл, подката не было. Когда на последних минутах проигрываешь, а потом забиваешь и добываешь ничью, ее можно считать победой. Главное, что мы взяли очки», – сказал Кверквелия.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2015 03:59
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1448957026
    "Слава богу, что все хорошо закончилось. " ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГ ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ И СУДЬЯ . А ПОДКАТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БЫЛО , БЫЛА ЧИСТАЯ БЛОКИРОВКА - " КРАСНАЯ "
    Ответить
    ologreds
    1694996684
    numo450514
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+