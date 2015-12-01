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    • Глушаков: «Рыжикова нужно было удалять за столкновение с Промесом»

    Глушаков: «Рыжикова нужно было удалять за столкновение с Промесом»

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков дал оценку эпизоду, случившемуся во второй половине встречи 17-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:2), когда голкипер казанцев Сергей Рыжиков, как казалось, с нарушением остановил прорыв полузащитника Квинси Промеса, выбежав почти к центру поля. Главный судья встречи Сергей Куликов никак не отреагировал на падение голландца.

    «Как судья объяснил момент со столкновением Промеса с Рыжиковым? Никак. Он говорит, что Рыжиков бежал просто. Я говорю, что он блокировал. Там стопроцентная красная карточка. Думаю, этот момент еще рассмотрят, но нам от этого легче не будет. Мы уже потеряли очки. Не знаю, как сложился бы матч, если бы удалили Рыжикова. Не хотелось бы говорить про судейство», – заявил Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2015 03:09
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