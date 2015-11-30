РФПЛ. «Спартак» не удержал победу над «Рубином»

В матче 17-го тура РФПЛ «Спартак» сыграл ыничью с «Рубином» - 2:2. В составе москвичей отличились Зе Луиш и Промес, а голы казанцев на счету Девича и Кверквелии, который установил окончательный счет в добавленное время.

Чемпионата России. РФПЛ. 17-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Зе Луиш, 51; 1:1 – Девич, 69; 1:2 – Промес (с пенальти), 72; 2:2 - Кверквелия, 90+2.

Рубин: Рыжиков, Устинов, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Оздоев, Кисляк (Эдуардо, 64), Георгиев, Канунников, Билялетдинов (Дядюн, 82), Девич.

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Таски, Комбаров, Зотов, Глушаков, Ромуло, Промес (Зуев, 90), Попов (Давыдов, 88), Зе Луиш (Кутепов, 84).

Предупреждения: Девич, 70; Набиуллин, 76

Судья: Сергей Куликов

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