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РФПЛ. «Спартак» не удержал победу над «Рубином»

30 ноября 2015, 21:10
51

В матче 17-го тура РФПЛ «Спартак» сыграл ыничью с «Рубином» - 2:2. В составе москвичей отличились Зе Луиш и Промес, а голы казанцев на счету Девича и Кверквелии, который установил окончательный счет в добавленное время.

Чемпионата России. РФПЛ. 17-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Зе Луиш, 51; 1:1 – Девич, 69; 1:2 – Промес (с пенальти), 72; 2:2 - Кверквелия, 90+2.

Рубин: Рыжиков, Устинов, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Оздоев, Кисляк (Эдуардо, 64), Георгиев, Канунников, Билялетдинов (Дядюн, 82), Девич.

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Таски, Комбаров, Зотов, Глушаков, Ромуло, Промес (Зуев, 90), Попов (Давыдов, 88), Зе Луиш (Кутепов, 84).

Предупреждения: Девич, 70; Набиуллин, 76

Судья: Сергей Куликов

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (51)
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1922СПАРТАК1922
1448907326
Главный герой матча - это конечно судья,таким только любительскую лигу судить!
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Symbol
1448907489
Тварь, сука тупая, а не арбитр. Хоть бан, хоть чего влепите, но таких пидоров слепых убивать надо
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Любер
1448907567
Козлее судьи и не помню! Мало того, что Рыжикова не удалил, так ещё и гол забили на четвёртой дополнительной минуте! Ну а если быть более объективным, то Зе Луишу вместо ног две башки не помешали бы...
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maxon1256
1448909115
Спортаг большего и не заслужил, это их реальный уровень, 6-7 место. Все по делу
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Сармат Ростов
1448909819
Спортсмэны , одетые в спартаковскую форму, с треском провалили очередную игру. А Рубин - молодцы!!!
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Вомбат
1448910130
Шмурнов всегда точно так же, как Орлов за Зенит (а иногда и хуже) топит за Спартак, но сегодня он был абсолютно прав. Судью, вольно или невольно отобравшего 2 очка у Спартака, надо отстранить до конца сезона, пусть тренируется судить в ПФЛ, там и не такое прокатывает. Отмечу очевидное - Рубин сейчас на подъеме, но Спартак все равно был сильнее! Аленичев делает команду, и это главное.
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1922СПАРТАК1922
1448910260
1922СПАРТАК1922только что А что толку то говорить про "судью",он лопух,признают его вину,но 3 очка Спартаку никто не вернёт вот и всё.Главное что б его больше не допускали к играм РФПЛ!
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Сармат Ростов
1448910515
Хочу отметить эпизод, когда Зе Луиш с поля уходил. Аленичев его за малым не поцеловал, вместо того , чтобы отвесить смачного пендаля ...
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APchelov
1448911741
Ха! Ха! Ха! Матч тв - спартаковский канал. Наверное, всем гуртом в стаканы налили... А Рубин взял да и забил!!!! Браво!!!!! )
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Диктор
1448917330
Сколько крыс повылазило на нашей ветке.Позор вам болелы что вы выдаете такую реакцию.Любите футбол и будьте объективны-Рубин позорно отнял очки у Спартака-с огромным пятном на свою команду.Позор вам казанцы.
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