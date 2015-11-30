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РФПЛ. «Краснодар» вырвал победу у «Ростова», «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью

30 ноября 2015, 20:58
4

В матче 17-го тура РФПЛ «Ростов» уступил «Краснодару» - 1:2. Все голы случились в самой концовке встречи: счет за краснодарцев открыл Мамаев, через две минуты равновесие восстановил Азмун, но в добавленное время хозяева все же добыли три очка усилиями Вандерсона.

Еще одна встреча этого тура завершилась ничьей между «Локомотивом» и "Динамо" - 2:2. На дубль Дьякова железнодорожники ответи мячами в исполнении Самедова и Майкона.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы:1:0 - Мамаев, 86; 1:1 - Азмун, 88; 2:1 - Вандерсон, 90+3.

Краснодар: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Каборе, Ахмедов (Жоазиньо, 74), Перейра (Вандерсон, 78), Смолов, Мамаев, Ари (Лаборде, 62).

Ростов: Джанаев, Калачев, Терентьев, Полоз (Могилевец, 82), Канга, Бухаров (Азмун, 53), Нобоа, Новосельцев, Маргасов, Навас, Гацкан.

Предупреждения: Каборе, 66; Терентьев, 79; Теретьев, 83.

Удаление: Терентьев, 83.

Судья: Сергей Карасев.

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Дьяков (с пенальти), 35; 1:1 – Самедов, 49; 1:2 - Майкон, 76; 2:2 - Дьяков, 90.

Динамо: Габулов , Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов (Обольский, 81), Соснин, Ташаев, Зобнин, Жирков, Ионов, Погребняк (Кузьмин, 66).

Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Михалик, Янбаев, Тарасов (Миранчук, 46), Ндинга, Самедов, Касаев (Майкон, 65), Коломейцев, Ниасс.

Предупреждения: Соснин, 13; Гилерме, 33; Жирков, 90+1.

Судья: Алексей Еськов.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Ростов Краснодар
Комментарии (4)
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arap
1448906390
Локо - мразоты!!!!!!! Чтобы вы все сдохли с такой игрой!!!
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compka
1448906426
чтобы вручить Кононову приз, судья вмешался в игру...
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del Pero
1448906481
всё на мельницу ЦСКА,упс!)
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FanatSerj
1448908176
Не могу найти повтор момента, когда Бухаров забил и не засчитали типа из за вне игры, с одного показанного повтора, что то не успел офсайд разглядеть. Может кто обратил внимание?
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