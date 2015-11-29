Погба не покинет «Ювентус» в зимнее трансферное окно

Несмотря на слухи, связывающие судьбу футболиста с переездом из Италии в другой клуб в зимнее трансферное окно, полузащитник "Ювентуса" Поль Погба не покинет стан черно-белых до конца текущего сезона. Об этом сообщил агент игрока Мино Райола.

"Он думает о настоящем, а не о будущем. Мы можем говорить о трансфере лишь в июле следующего года, а пока он останется в "Ювентусе. Поль всегда сам принимает решения, прислушиваясь к своему сердцу", - передает слова Райолы Tmw.

Напомним, предметный интерес к французскому полузащитнику испытывает "Челси" и "Барселона". Transfermarkt оценивает стоимость Погба в 38,5 миллионов фунтов.