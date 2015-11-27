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Большинство читателей «Бомбардира» допускают натурализацию в сборной России

27 ноября 2015, 15:08
15

Уже несколько лет вопрос натурализации иностранных игроков для сборной России будоражит умы футбольной общественности. Подобный опыт уже применяется в России в других видах спорта. И стоит отметить, что весьма успешно, что показала Олимпиада в Сочи.

«Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, по итогам которого становится понятно, что футбольные болельщики делятся на два лагеря. За вариант ответа против натурализации отдали свой голос 39 процентов посетителей портала.

Вторым популярным ответом стал вариант для тех, кто не задумывается о национальности игроков. Болельщиков, которые нацелены только на конечный результат, оказалось 34 процента среди читателей «Бомбардира». А вот тех, кто полностью поддерживает вариант натурализации иностранцев для российской футбольной сборной, оказалось лишь 27 процентов.

Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»

Гилерме стал гражданином России

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия
Комментарии (15)
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Masteralex
1448626827
Результаты голосования: 39% против, 27% за, 34% не против. То есть в сумме 61% не против, про какое тогда большинство противников идёт речь в новости? :)
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kamelot
1448627991
Админы пересмотрите заголовок на "НЕДОПУСКАЮТ" хватит свои хитрые штучки.
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grand-igor
1448628622
да у нас пол страны "русские"с длинными носами и косыми глазами, и если бразилец будет приносить пользу России дайте ему паспорт!
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graf34
1448628794
На самом деле вопросы хитро поставленные, а вот отчет по ним - еще хитрее... Был в истории такой момент - Кеннеди (президент США) предложил Хрущеву (руководитель СССР) соревноваться в беге - кто сильнее... Американец был подтянутый, спортивный (по сравнении с нашим) - и он выиграл... Ну и газета "Правда" на следующий день об этом написала: В соревнованиях по бегу американский президент пришел предпоследним, а наш руководитель - вторым... В принципе, все правильно, но человек не в теме поймет совсем по-другому... Ну, в принципе, примерно так и здесь... А правильный вывод: в большинстве наши соотечественники за натурализацию....
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Asbjorn
1448630845
Кого ж натурализации,таких же уровнем как и наши? Тогда возникает вопрос,зачем?Своих растить не хотим
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Niepel
1448633632
Давайте и в песочницах посадим вместо русских чёрненьких детей! Может, у них "куличики"лучше получаться будут! Вдумайтесь: футбол - это просто ИГРА!
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андрей андреев
1448634274
вообще это фигня .зачем мне болеть за команду где играют ари,гилерме и др бразильцы,которых не взяли в сборную,,,Лучше уж за бразилию,там хоть первый состав)))
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Медвепут великий
1448640265
Ну братцы, давайте тогда и границы отменим, ну зачем себя идентифицировать по национальному признаку, если все равны и нам без разницы кто нас будет представлять, главное же результат.
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Stream Lost
1448647280
Вот лично меня смущает одно: кого именно натурализуем? Гильерме - того, который от не сильного Спортинга трешку между ног... извините, но Акинфеев хотя бы два пропустил... Ари, а скажите, сколько раз коснулся мяча этот волшебный бразилец... а сколько голов за полсезона забил - 5, ах, красава... но Дзюба больше отгрузил... да и Луценко.. тоже наш... кого Жоаозинье... ну ребята... Черышева, или Шатова значит на лавку, а бразильца на поле... Марио Фернандеса... у нас и так защита ни ахти.. какая... так еще и бразильца, который не отрабатывает... а Смольникова, Шишкина в жопу... Нойштедтера... а как же Тарасов... уж получше Глушака... так еще Иванова не учитываем... Нет, вы меня извините, но из тех, кого предлагают, на фиг не нужны они нам... А то получится, если результат отличный, то заслуга иностранцам... как на олимпиаде... а, если обосремся с ними... это уже клиника...
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