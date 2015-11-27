Большинство читателей «Бомбардира» допускают натурализацию в сборной России

Уже несколько лет вопрос натурализации иностранных игроков для сборной России будоражит умы футбольной общественности. Подобный опыт уже применяется в России в других видах спорта. И стоит отметить, что весьма успешно, что показала Олимпиада в Сочи.

«Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, по итогам которого становится понятно, что футбольные болельщики делятся на два лагеря. За вариант ответа против натурализации отдали свой голос 39 процентов посетителей портала.

Вторым популярным ответом стал вариант для тех, кто не задумывается о национальности игроков. Болельщиков, которые нацелены только на конечный результат, оказалось 34 процента среди читателей «Бомбардира». А вот тех, кто полностью поддерживает вариант натурализации иностранцев для российской футбольной сборной, оказалось лишь 27 процентов.

Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»

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