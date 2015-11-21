ЦСКА — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

Самарские «Крылья Советов» отправляются в гости к лидеру чемпионата ЦСКА, и, казалось бы, дела у комады Веркаутерена идут не очень хорошо, но нельзя забывать, что именно эта команда остановила «Зенит» на пути к очередному чемпионству. Смогут ли «Крылья» прервать серию поражений и отобрать очки у «армейцев»? Узнаем совсем скоро!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Крылья Советов». Начало в 14:00, не пропустите!