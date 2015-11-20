Арустамян: «У Шатова есть желание поиграть в Европе в хорошем клубе»

Известный футбольный телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о возможности перехода в состав дортмундской «Боруссии» полузащитника сборной России и «Зенита» Олега Шатова.

«Я был удивлен реакцией аудитории после того, как сказал об интересе к Шатову со стороны дортмундской «Боруссии». Почему-то многие не поверили, и если так, нужно пояснить некоторые детали.

У любого трансфера есть нюансы, это сложный процесс, а не то, что пришел да забрал с полки, как товар в магазине. На этом рынке все сложнее. Если рассуждать очень общо, то есть неприятная тенденция: российские футболисты в расцвете карьеры не хотят поиграть в топ-чемпионатах Европы.

Если конкретно о Шатове говорить, то у Олега заканчивается контракт с «Зенитом» в июне следующего года. Зная об истечении контракта, к Шатову стала проявлять серьезный интерес дортмундская «Боруссия».

В чем логика немцев? Во-первых, стиль команды схож с тем, что демонстрирует «Зенит» при Виллаше-Боаше, где есть три футболиста группы атаки. При этом Олег – универсал, он может сыграть справа, слева и по центру.

Другой вопрос – «Зенит» не может позволить себе упустить русского игрока бесплатно. И сейчас понятно, что если до января Питер не подпишет футболиста, то уже в начале года Шатов может проинформировать «Зенит» о том, что он ведет переговоры с «Боруссией» и даже подписал с ней контракт.

Почему «Зенит» так долго тянет с новым контрактом Олега? По моей информации, у Шатова есть желание поиграть в Европе в хорошем клубе. И сейчас для этого есть все условия. Олег очень хорошо сходится с новым коллективом, у него отличные отношения с легионерами. Помню, как о нем хорошо отзывались Это’О и Роберто Карлос. В «Зените» чуть ли не первым русским другом в команде Халку стал именно Шатов. Олег тянется к звездам. Плюс он сам по себе игровик, очень любит футбол.

Мой прогноз: «Зенит» сумеет договориться о продлении контракта. Но в нем будут прописаны отступные для европейского клуба», – рассказал Арустамян.

В текущем сезоне Шатов провел в составе «Зенита» в российской Премьер-лиге 13 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами, а также тремя голевыми передачами. В Лиге чемпионов на его счету четыре матча, один гол и три передачи. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.